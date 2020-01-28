كاتب سعودي للفلسطينيين: قضيتكم انتهت وإما أن تكونوا إسرائيليين أو تذهبوا إلى الأردن

اعتبر المحلل السياسي السعودي عبد الحميد الغبين أن القضية الفلسطينية فشلت أمام محكمة الزمن، مشددا على ضرورة الانفتاح على المتغيرات في الشرق الأوسط، لا سيما في مواجهة المشروع الإيراني والتركي في المنطقة.

وأضاف الغبين في تصريح لشبكة "i24news" الإخبارية الإسرائيلية من العاصمة السعودية، أنه "يجب أن ننتهي من الأحلام ورفع قضية فلسطين هذه انتهت للأبد وعلى الجميع قبول الواقع من أجل السلام بالمنطقة".

وتابع "على الفلسطينيين أن يعترفوا بأنهم انهزموا أمام محكمة الزمن وانتهت قضيتهم، وعليهم القبول بأن يكونوا إسرائيليين أو يذهبوا للأردن فهذا هو الواقع والتطبيع قادم لا محالة".

وحين قال له المحاور إن ذلك يعني أن الموقف السعودي الرسمي غير واقعي، فقال له "لا، هناك فرق بين السياسة والرأي العام، وتصريحات المملكة الرسمية تتسق مع ميثاق الجامعة العربية، لكن الرأي العام الخليجي يريد السلام ويدرك خطورة المشروعين الإيراني والتركي".

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال "إن الإسرائيليين غير مرحب بهم، بعد أن سمحت إسرائيل لمواطنيها بزيارة المملكة في ظروف محددة".