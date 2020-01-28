إصابة جندي سعودي باشتباكات في عدن

أصيب جندي سعودي من قوات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، خلال اشتباك بين قوتين أمنيتين يمنيتين بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

القاهرة – سبوتنيك . وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بالمدينة، وكالة سبوتنيك، بأن "قوة سعودية تدخلت لايقاف اشتباكات اندلعت بين جنود من أمن عدن يتولون حراسة قصر معاشيق الرئاسي، وآخرين من حماية مقر الجوازات في حي القطيع بمنطقة كريتر"، موضحا أن ا لاشتباكات وقعت على خلفية منع حراسة مبنى الجوازات جنديا من دخول المبنى بسلاحه الشخصي.

وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة جندي من القوات البرية السعودية برصاصة في كتفه، وجرح يمنيين آخرين.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.