السفير الأمريكي لدى مصر: نسعى لحل سياسي للأزمة الليبية

قال السفير الأمريكي لدى القاهرة جوناثان كوهين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية بعيدا عن الحل العسكري.

ووفقا لموقع "بوابة الأهرام"، جاء ذلك خلال لقائه غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة مساء اليوم.

وأضاف السفير الأمريكي أن "أمريكا تبذل جهودا فى هذا الإطار، بما يحافظ على مقدرات الليبيين".

وفي وقت سابق، قال الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والمصري عبد الفتاح السيسي، إنهم يدعمان "ليبيا الموحدة".

كما عبر السيسي وترامب عن دعمهما المشترك من أجل ليبيا مستقرة وموحدة وديمقراطية، يمكنها الوقوف بمفردها ضد الإرهاب وتوفير الأمن والازدهار لجميع الليبيين.

وتعيش ليبيا في أوضاع أمنية وسياسية غير مستقرة منذ الإطاحة بزعيم ليبيا العقيد الراحل معمر القذافي.

ولا تزال ليبيا منقسما بين سلطتين متنافستين، البرلمان المدعوم من الجيش الوطني الليبي يسيطر على شرق ليبيا، في حين تسيطر حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة على الجزء الباقي من البلاد.

وتصاعد المواجهة بشكل كبير من السلطات الليبية المتنافسة في أوائل أبريل/نيسان الماضي، بعدما شنت قوات الجيش الوطني الليبي حملة على طرابلس لتحريرها من الجماعات الإرهابية.