هنية يدعو الرئيس الفلسطيني إلى "وضع الخلافات جانبا" على خلفية صفقة القرن

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، على خلفية قرب إعلان بنود "صفقة القرن".

وعبر هنيه في اتصاله عن وقوف الحركة إلى جانب الرئيس الفلسطيني، والتمسك بالثوابت المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض "صفقة القرن" التي "تهدف إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني" بحسب وكالة "وفا".

وشدد هنيه في اتصاله على "وجوب وقوف الشعب الفلسطيني بكافة فصائله وأطيافه السياسية جنبا إلى جنب، دعما لمواقف سيادة الرئيس الثابتة والرافضة لكل مخططات تصفية القضية الفلسطينية وعلى رأسها صفقة القرن".

ودعا هنيه الرئيس الفلسطيني إلى وضع الخلافات جانبا "والوقوف صفا واحدا في مواجهة مخطط تصفية المشروع الوطني الفلسطيني".

من جانبه ثمن الرئيس الفلسطيني مبادرة هنية مؤكدا "أن نقطة ارتكاز مواجهة وإسقاط مشروع تصفية القضية الفلسطينية تستند إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية".