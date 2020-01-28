مسؤول في حركة حماس: بيان ترامب عدواني وخطته بشأن القدس هراء

اعتبرت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول خطته للسلام في الشرق الأوسط (صفقة القرن) بأنها تصريحات "عدوانية".

ونقلت "رويترز" عن المسؤول في حركة حماس سامي أبو زهري قوله، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطته للسلام في الشرق الأوسط "عدوانية" وقال إن اقتراحاته بشأن القدس "فارغة".

وقال سامي أبو زهري إن "تصريحات ترامب العدوانية ستفجر غضبا كبيرا".

وأضاف أن "تصريحاته حول القدس فارغة وليس لها قيمة والقدس ستبقى أرض الفلسطينيين".

واندلعت مظاهرات مساء اليوم الثلاثاء في قطاع غزة رداً على "خطة السلام" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل.

وبحسب "رويترز" جاء رد فعل المتظاهرين الفلسطينيين بحرق إطارات السيارات أثناء مظاهرة ضد خطة السلام في الشرق الأوسط للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في شمال قطاع غزة.