اندلاع مظاهرات في قطاع غزة بعد إعلان "صفقة القرن"

اندلعت مظاهرات مساء اليوم الثلاثاء في قطاع غزة رداً على "خطة السلام" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل.

وبحسب "رويترز" جاء رد فعل المتظاهرين الفلسطينيين بحرق إطارات السيارات أثناء مظاهرة ضد خطة السلام في الشرق الأوسط للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في شمال قطاع غزة.

وألقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثائ كلمة للإعلان عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد ترامب، أنه بحسب "صفقة القرن"، فإن القدس ستظل العاصمة الموحدة لإسرائيل.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض للإعلان عن تفاصيل "صفقة القرن"، اليوم الثلاثاء، "بحسب الرؤية فإن القدس ستظل العاصمة غير المقسمة لإسرائيل وهو أمر قد اعترفت به بالسابق".

وأضاف "لن نطلب من إسرائيل تقديم تنازلات تلحق الأذى بأمنها"، مؤكدًا "سننشئ لجنة مشتركة مع إسرائيل لجعل خريطة تقسيم الأراضي واقعية أكثر بإطار زمني حتى يكون هذا الاعتراف قابل للتحقيق زمنيًا".