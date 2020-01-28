"الصحة" المصرية تعلن خطتها لمنع دخول فيروس كورونا للبلاد

وصرحت الوزارة في بيان لها، نشره موقع صحيفة "المصري اليوم"، أنها على أهبة الاستعداد، وقامت برفع درجة الاستعداد القصوى على منافذ دخول البلاد "البحرية، والجوية، والبرية"، وتوفير أجهزة ومستلزمات طبية إضافية للطوارئ، ضمن خطة التأمين الطبي الاحترازية التي اعتمدتها، وشددت الوزارة على أنه لم يتم رصد أي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الصين الغامض حتى الآن.

وبحسب الوزارة أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلي أنه تم تجهيز غرف العزل بكافة مستشفيات الحميات بـ2.5 مليون كمامة، و430 جهاز حرارة، منهم أجهزة infrared لقياس الحرارة عن بعد، وذلك فى إطار خطة التأمين الطبي الاحترازية لمنع تسلل الفيروس للبلاد.

وأكد عيد أنه تم مناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض، مع مراعاة العزل الفوري لأي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض، كما تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية، موضحا أن مصر من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات وقائية احترازية، على خلفية تحذيرات منظمة الصحة العالمية.

وجاء في البيان أن وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، وجهت بتوفير 10 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم، مجهزة لمكافحة العدوى، ومخصصة لنقل الحالات المرضية والمشتبه بإصاباتها بالفيروسات المعدية، ولا سيما الكورونا، بتكلفة تجاوزت 55 مليون جنيه.

وقالت الوزيرة إن كل سيارة مجهزة بوحدة رعاية مركزة، و3 أطقم طبية مدربة على التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها، وكذلك الحالات المرضية.

ونقل البيان عن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، تأكيده على أن "جميع السيارات تحتوي على كافة التجهيزات الوقائة اللازمة، مثل الزي الطبي المعقم، وماسكات، وواقي للرأس، وقفازات، مضيفًا أن كل سيارة يتم تعقيمها ذاتيًا بالأبخرة".

ومن جانبه قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الاسعاف، إن السيارات الوقائية تم نشرها بالمنافذ والموانئ بالقاهرة، والإسكندرية، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، لتسهيل نقل الإصابات والحالات المشتبه بها إلى مستشفيات الحميات.