مشاهد لتمشيط الجيش السوري أحياء معرة النعمان... فيديو

نشرت وكالة الأنباء السورية مشاهد لعمليات تمشيط وحدات من الجيش السوري أحياء من مدينة معرة النعمان بعد إعلان سيطرته عليها اليوم.

تمكنت وحدات الجيش السوري من تحرير مدينة معرة النعمان ثاني أكبر مدن محافظة إدلب وبدأت عمليات التمشيط من قبل وحدات الهندسة.

وتم إعلان دخول الجيش السوري على معرة النعمان بعد ساعات من سيطرته على بلدة كفرومة بالقرب من مدينة المعرة (جنوب غرب)، وسط عملية عسكرية ينفذها الجيش السوري في ريفي إدلب وحلب على محاور مختلفة.

وكانت وحدات من الجيش السوري قد سيطرت أمس الإثنين على عدد من البلدات في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، ووصلت القوات إلى الطريق الدولي بين حلب وحماة في المنطقة الواقعه بين معرة النعمان وسراقب وقطعت الطريق شرقا باتجاه بلدة الدانا، بالإضافة إلى تحقيق تقدم في ريف حلب وسط اشتباكات عنيفة.

من جهتها أفادت وكالة "سانا"، أن: وحدات الجيش حررت معظم أحياء مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي وبدأت عمليات تمشيطها فيما تحدثت أنباء غير مؤكدة عن تحرير المدينة بالكامل من الإرهاب".