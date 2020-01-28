قتل مراسلها ومذيعها اشتبك مع جنرال في الحكومة... الأمن العراقي يغلق قناة تلفزيونية

أفادت مصادر إعلامية وأمنية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات العراقية أغلقت هذا الأسبوع قناة "دجلة" التلفزيونية لمدة شهر.

وصرح مصدر في الإذاعة لوكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بأن قوات وزارة الداخلية أغلقت مكاتب "دجلة" في بغداد الليلة الماضية وطلبت من موظفيها المغادرة".

وأكد مسؤول في وزارة الداخلية أن قوات الأمن اقتحمت مكتب القناة شرقي بغداد مساء أمس الاثنين.

وقال موظف في قناة "دجلة" إن مقر المحطة في عمان أمرت السلطات الأردنية بوقف البث من خلاله، بعد أن تقدمت السلطات العراقية بشكوى إلى الأردن.

وابتداءً من يوم الاثنين، أظهر التردد الذي تبثه دجلة صورة ثابتة لشعارها.

وقدمت القناة تغطية يومية للاحتجاجات المناهضة للحكومة، على الرغم من الضغط على موظفيها، بحسب (أ ف ب).

وتمت مداهمة مكتبها في بغداد في الأسبوع الأول من المسيرات، حيث تم إطلاق النار على أحد مراسليها ومصوره في البصرة وتورط مذيع في نزاع على الهواء مع المتحدث باسم رئيس الوزراء اللواء عبد الكريم خلف، على خلفية الاحتجاجات.

توقف بث قناة دجلة نتيجة بث السموم وعدم المهنية#العراق pic.twitter.com/Joi4BBjNWr — Ali Sharif (@_SharifAli_) January 28, 2020

ورفض خلف خلال الحوار الرد على سؤال بشأن أعداد الضحايا خلال المواجهات مع قوات الأمن، وتبادل بعدها الاثنان الاتهامات، قبل أن يغادر المتحدث العسكري المقابلة.

وفي يوم الجمعة 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، تم اغتيال مراسل القناة الصحفي العراقي أحمد عبد الصمد ومصوره صفاء غالي في سيارتهما، عندما كانا يغادران ساحة الاعتصام وسط مدينة البصرة، إذ أطلق مسلحون مجهولون الرصاص عليهما، ما أسفر عن مقتل عبد الصمد على الفور وإصابة صفاء غالي الذي توفي متأثرا بجروحه بعد ساعة من وقوع الحادث.

اخر فيديو للزميل احمد عبد الصمد مراسل قناة دجلة في العراق انتقد فيه السلطات العراقية التي تنفذ اعتقالات بحق المتظاهرين ولم تعتقل اي من الذي هاجموا السفارة الامريكية...

احمد تم اغتياله قبل قليل.

الرحمة لشهداء الصحافة وحمى الله بقية الزملاء #احمد_عبد_الصمد #العراق_ليس_ساحة_حرب pic.twitter.com/i7Q5iOajE2 — diya housheya (@diyahousheya) January 10, 2020

وأظهر فيديو تعرض عبد الصمد وهو مراسل قناة الدجلة، لرصاصة مباشرة في الرأس قضت على حياته، فيما كانت الدماء تسيل على وجهه، بقي هو جثة هامدة وهو جالس في المقعد الأمامي في السيارة بجوار السائق وهو مصور يدعى صفاء غالي الذي أصيب أيضاً وتوفي متأثراً بإصابته.

ويعمل في قناة "دجلة" التي تمارس نشاطاتها في بغداد وعمان فقط، أكثر من 80 إعلاميا وإداريا عراقيا في العاصمة بغداد، فيما يعمل أكثر من خمسين موظفا بينهم أردنيون في مقرها الرئيسي في العاصمة الأردنية.

يذكر أن القناة مملوكة لرجل الأعمال وزعيم حزب الحل جمال الكربولي وشقيقه محمد الكربولي، النائب الحالي في البرلمان العراقي.

بابل ..

الاعتداء على مراسل قناة دجلة من قبل ضابط في وزارة الداخلية وتدخل عدد من الضباط لحل المشكلة ..#العراق_ينتفض pic.twitter.com/4FhzZ9z0E4 — Mustafa Hamid 🇮🇶 (@mustafairaqi0) January 21, 2020

وقال رئيس مجلس إدارة قناة دجلة جمال الكربولي في تغريدة على "تويتر" ردا على قرار إغلاق القناة إن المتظاهرين "إن وقف قناة دجلة عن العمل لا يعادل قطرة دم من شهيد سالت من أجل العراق وإن حرق القناة لم يحزنني بقدر حزني على حرق خيم التظاهرات في الناصرية.. نعم الثمن باهض ولكن العراق أغلى".