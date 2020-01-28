"حزب الله" يدين خطة السلام الأمريكية ويصفها بـ"صفقة العار"

أدان "حزب الله" اللبناني، خطة السلام المعروفة بـ"صفقة القرن" والمقترحة من الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، قائلًا إنها تأتي على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحقوقه الطبيعية المشروعة.

ونقلت قناة "المنار" بيانا للحزب جاء فيه: "صفقة العار خطوة خطيرة للغاية، وسوف يكون لها انعكاسات بالغة السوء على مستقبل المنطقة وشعوبها، الإدارة الأمريكية وبعد عقود من دعم العدو واعتداءاته ومجازره بحق الشعوب العربية، توجت عدوانها اليوم، بمحاولة القضاء على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والشرعية".

وأضاف البيان أن مشروع التوطين المندرج في إطار هذه الصفقة يعد من أبرز المخاطر التي تهدف إلى الإطاحة بحق العودة وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه في أرضه، كما يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من ذاكرة أبنائها.

وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض، للإعلان عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب في مستهل كلمته: اليوم إسرائيل تخطو خطوة كبيرة نحو السلام، خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام.

وأضاف: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعه من أجل نشر العنف والإرهاب" مشيرًا إلى أن نتنياهو أبلغه بأن خطته المقترحة أساس للتفاوض المباشر.

وأضاف أنه قال للرئيس الفلسطيني "إذا اختار السلام فإن أمريكا وغيرها من الدول ستكون على أهبة الاستعداد للمساعدة"، مضيفًا: "قلت لعباس إن الأراضي المخصصة لدولته الجديدة ستبقى مفتوحة ولن يحدث فيها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات".