أول تعليق من محمود عباس على إعلان ترامب "صفقة القرن"

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن القدس ليست للبيع والصفقة الأمريكية لن تمر.

رام الله - سبوتنيك. قال عباس في كلمة أذاعها التلفزيون في رام الله في الضفة الغربية إنه يقول لترامب ونتنياهو "إن القدس ليست للبيع وكل حقوقنا ليست للبيع والمساومة وصفقة المؤامرة لن تمر".

وأضاف عباس: "سنواصل كفاحنا لإنهاء الاحتلال لإعلان دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف "نحن رفضنا الصفقة الأمريكية منذ البداية لأنها تطرح دولة فلسطينية بدون القدس عاصمة لها"

وأكد "متمسكون بقرارات الشرعية الدولية لمواجهة الخطة الأمريكية".

وتابع: "وحدتنا وبدعم من أحرار العالم ستسقط المؤامرات والاحتلال الفاشي".

وقال عباس: "لن أقبل بالولايات المتحدة وحدها لرعاية أي مفاوضات، بل أقبل برباعية دولية، ولن نفاوض على أساس صفقة ترامب بل على أساس القرارات الدولية".

ورفض عباس وصف الشعب الفلسطيني بالإرهابي وقال: "نحن لسنا شعبا إرهابيا ولم نكن أبدا وملتزمون بمحاربة الإرهاب".

وأوضح الرئيس أن "التحرك الشعبي السلمي أول أسلحة التحرك ضد الصفقة الأمريكية".

وقال إنه "لن يتم إجراء انتخابات فلسطينية عامة بدون القدس، وسنبذل كل طاقاتنا وإمكاناتنا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أرضنا، موضحاً "تحدثت مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وسنبدأ مرحلة جديدة من العمل الفلسطيني المشترك. وإذا وقفنا صفا واحدًا بالتأكيد العالم سيقف ويؤدي لنا التحية".

وأشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة حاولتا حرمان الفلسطينيين من أموالهم لوقف دفع المخصصات للأسرى والشهداء.