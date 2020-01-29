السيناتور الأمريكي اليهودي برني ساندرز: خطة ترامب غير مقبولة وستديم الصراع

أدان السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، اقتراح الرئيس دونالد ترامب بشأن "خطة السلام" بين الفلسطيين والإسرائيليين، ووصفه بأنه "غير مقبول".

وفي تغريدة له على موقع "تويتر"، دعا ساندرز إلى إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المستمر منذ عام 1967. مؤكدا أن ما يسمى "خطة السلام"، سيزيد من حدة الصراع بين الدولتين، لأنه يجب أن يحصل الفلسطينيين على حقهم في تقرير مصيرهم لإقامة دولة مستقلة وديمقراطية. مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة إقامة دولة إسرائيلية آمنة.

واعتبر السيناتور الأمريكي اليهودي، أن الترويج لتلك الخطة بدون إرساء اتفاق سلام عادل ودائم متوافقا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يعد غير مقبول.

It must end the Israeli occupation and enable Palestinian self-determination in an independent state of their own alongside a secure Israel. Trump's so-called 'peace deal' doesn't come close, and will only perpetuate the conflict. It is unacceptable. — Bernie Sanders (@SenSanders) January 28, 2020

ويعتبر ساندرز أحد أبرز المرشحين في السباق الرئاسي الابتدائي للحزب الديمقراطي لعام 2020، والذي قال في بيان سابق صادر عن مكتبه، إن أي صفقة مقبولة "يجب أن تنهي الاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ عام 1967، وتمكن الفلسطينيين من تقرير مصيرهم في دولة مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة اقتصاديا إلى جانب دولة آمنة وديمقراطية لإسرائيل".



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، بنود وتفاصيل "خطة السلام" الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارة ترامب، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

و"صفقة القرن"، بحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف بإسرائيل دولة يهودية، والعمل على حل الدولتين، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".

وأكد الجانبان أن "إسرائيل ستقدم ولأول مرة خريطة بالأراضي التي ستقدمها مقابل السلام، وأن إسرائيل لن تقدم أي تنازلات تلحق الأذى بأمنها"، لافتين إلى أن "الأراضي المخصصة لفلسطين لن يقام عليها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات، وخلال هذه الفترة سيجري دراسة الاتفاق".

وأردفا "نزع السلاح من قطاع غزة ووقف أنشطة حركة حماس والجهاد الإسلامي، واعتراف الفلسطينيين بدولة إسرائيل، مع حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين خارج نطاق دولة إسرائيل".

وقال ترامب إن "رؤيتنا هو وقف الدوامة التي يعتمد فيها الفلسطينيون على المنح والصفقات، وسنساعد ملايين الفلسطينيين على تحقيق الازدهار بمفردهم".