بيدرسون يبدأ جولته في سوريا بلقاء المعلم

وصل إلى العاصمة السورية دمشق، أمس الثلاثاء، المبعوث الأممي الخاص إلى ​سوريا​، غير بيدرسون، على أن يبدأ اليوم برنامج لقاءاته مع المسؤولين السوريين.

وكشفت مصادر خاصة لصحيفة "الوطن" السورية أن اللقاء الأول لبيدرسون صباح اليوم، سيكون مع نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ وزير الخارجية والمغتربين ​وليد المعلم​.

وتمهيدا لعملية سياسية طال انتظارها، انطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، في الـ 30 من تشرين الأول/أكتوبر، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتتكون اللجنة الدستورية من 150 عضوا، مقسمة على 50 عضوا لكل فئة من الفئات المشاركة (الحكومة السورية، المعارضة والمجتمع المدني).