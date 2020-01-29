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07:24 GMT29 يناير/ كانون الثاني 2020
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    فودافون

    "الاتصالات" السعودية تعلن تفاصيل صفقة الاستحواذ على "فودافون مصر"

    © REUTERS / Andrea Comas
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    أبلغت شركة الاتصالات السعودية البورصة السعودية، أنها وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع فودافون لشراء 55 في المئة من أسهم شركتها التابعة "فودافون مصر".

    وقالت الشركة السعودية في بيان لها إن الصفقة تمت بقيمة مبدئية 2.392 مليار دولار، وأشارت إلى أن العمل بمذكرة التفاهم يبدأ من اليوم الأربعاء ولمدة 75 يوما قابلة للتمديد، وفق "رويترز".

    شركة فودافون
    © REUTERS / Sergio Perez
    أسباب بيع فودافون مصر لحصتها لشركة اتصالات سعودية

    وتملك فودافون 55 في المئة في فودافون مصر، بينما تحوز المصرية للاتصالات النسبة الباقية.

    أغلق سهم المصرية للاتصالات مرتفعا نحو عشرة في المئة، أمس الثلاثاء، بفضل أنباء الصفقة المحتملة وكان من بين الأنشط تداولا في البورصة.

    وأعلنت شركة المصرية للاتصالات، الأحد الماضي، أنه لا نية لديها للتصرف في حصتها في الوقت الحالي.

    تعمل في سوق الاتصالات المصرية أيضا شركة "أورنج" الفرنسية ومجموعة "اتصالات" الإماراتية.

    وقال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، إن مسئولي "فودافون" أكدوا أن مستوى الخدمات التي تُقدَّم لعملاء الشركة في مصر لن يتأثر مطلقًا نتيجة عملية البيع المحتمَلة.

    وأكد الوزير أنه في حال إتمام البيع سوف تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتأكد من استمرارية الحفاظ على جودة تقديم الخدمات وحقوق المشتركين، انطلاقًا من حرص الدولة على ضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

    وبحسب صحيفة "المال" المصرية، حضر وزير الاتصالات اللقاء الذي عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، مع "نيكولاس ريد"، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فودافون" العالمية، وأكد الوزير أن الوزارة ستستمر في التعاون مع "فودافون" العالمية بباقي المشروعات المنفذة في الوقت الراهن، التي تشمل المراكز الإقليمية المتخصصة في تصدير الخدمات التكنولوجية، والتي سيتم من خلالها توفير ألف فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى تعاقدات منظومة التأمين الصحي الشامل.

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