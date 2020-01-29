مساعد وزير الخارجية الأمريكي: لن أطارد أموال السودان المنهوبة

أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، تيبور ناجي، أنه لن يطارد أموال الحكومة السودانية المنهوبة.

ونقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية عن مساعد الوزير الأمريكي، قوله إنه ليس محام دولي حتى يطارد أموال حكومة السودان المنهوبة، والقضية فنية بحتة.

وتابع ناجي، في مؤتمر صحفي نظمته وزارة الخارجية في واشنطن، أن "الأمثلة كثيرة على الأموال المنهوبة حدثت في نيجيريا وعدد من الدول، لكن الإدارة الأمريكية من حيث المبدأ تؤيد مساعي حكومة السودان الانتقالية لمحاربة الفساد وملاحقة الأموال غير المشروعة بالشكل القانوني من خلال القضاء والاعتماد على مكان وجود ذلك المال".

وأشار إلى أن لكل دولة في العالم أنظمة مختلفة، لذلك من الصعب التحدث بشكل عام حول هذا الموضوع وأنه "حزين للغاية بشأن تاريخ السودان والفساد في ظل نظام البشير".