خبير استراتيجي: الجيش السوري سيتجنب "نقاط المراقبة" التركية في إدلب

قال هشام جابر، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن "تقدم الجيش السوري داخل ريف إدلب الجنوبي، وخاصة مدينة معرة النعمان كان منتظرًا منذ الأسبوع الماضي، نظرًا لتركيز الجيش السوري على هذه البقعة الجغرافية تحديدًا، لما لها من أهمية استراتيجية وعسكرية واقتصادية كبيرة جدًا بالنسبة للدولة السورية".

وعن الأهمية الاستراتيجية لقرى ريف إدلب الجنوبي، أوضح جابر في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، قائلًا: "دخول الجيش السوري إلى مدينة معرة النعمان جعله يسيطر على الطريق الممتد إلى حماه، ما يصل إلى السيطرة أيضًا على طريق حلب دمشق الدولي، بالتالي إحكام الجيش قبضته على معرة النعمان تعني السيطرة على نقطة التقاء الطرق الرئيسية في سوريا، وأهم هذه الطرق سراقب، الذي سيطر عليه الجيش السوري أمس".

وعن احتمالية حدوث اشتباك مباشر بين الجيش السوري ونقاط المراقبة التركية، استبعد جابر وقوع أي اشتباكات بين الطرفين في معارك تحرير محافظة إدلب كما كان الحال طوال سنوات الحرب، متوقعًا أن يحاول الجيش السوري تجنب نقاط المراقبة التركية، على أن تتولى موسكو التعامل في هذا الملف بصفتها الراعي الرئيس للعملية بأكملها.

وتمكنت وحدات الجيش السوري، أمس الثلاثاء، من تحرير مدينة معرة النعمان ثاني أكبر مدن محافظة إدلب وبدأت عمليات التمشيط من قبل وحدات الهندسة.

يأتي ذلك بعد ساعات من سيطرة الجيش السوري على بلدة كفرومة بالقرب من مدينة المعرة (جنوب غرب)، وسط عملية عسكرية ينفذها الجيش السوري في ريفي إدلب وحلب على محاور مختلفة.