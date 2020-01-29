"بينها 3 عربية"... أمير قطر يستقبل قيادات عسكرية لخمس دول في قاعدة العديد

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، عددا من القيادات العسكرية من سلطنة عمان والكويت والأردن وتركيا وباكستان، في قاعدة العديد الجوية.

وحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، استقبل "أمير البلاد، بمقر كلية الزعيم محمد بن عبد الله الجوية بقاعدة العديد الجوية، العميد ركن جو جمعة بن طالب الجابري آمر أكاديمية السلطان قابوس الجوية بسلطنة عمان، واللواء ركن فالح شجاع فالح من الحرس الوطني بدولة الكويت، والعقيد الركن طيار محمد خلف خليل الجالودي قائد كلية الملك حسين الجوية بالأردن، والعميد طيار ألب إرسلان يوجال صيصال قائد الكلية الحربية الجوية التركية، واللواء طيار حامد رشيد راندهاو قائد أكاديمية القوات الجوية الباكستانية".

وأضافت الوكالة أن اللقاء شهد حضور عدد من قيادات الكليات والمعاهد والأكاديميات الأمنية والعسكرية والجامعية من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك للسلام على أمير قطر بمناسبة زيارتهم للبلاد لحضور حفل تخريج الدفعة السابعة من الطلبة المرشحين بكلية الزعيم محمد بن عبد الله الجوية.

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 29, 2020

وقالت "قنا" إن الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حضر المقابلة، وذلك في أول ظهور له بعد يوم من إصدار أمر جديد بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، بدلا من الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الذي تقدم باستقالته.