عون يؤكد لعباس تمسك لبنان بالمبادرة العربية للسلام التي أقرت في بيروت

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء تمسك بلاده بالمبادرة العربية للسلام التي أُقرت في قمّة بيروت، لاسيما حق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت الرئاسة اللبنانية على موقع "تويتر" عن عون خلال الاتصال أن "لبنان متمسك بالمبادرة العربية للسلام التي أُقرت في قمّة بيروت، لاسيما حق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس".

الرئيس عون اتصل بالرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤكداً تضامن لبنان رئيساً وشعباً مع الفلسطينيين في مواجهة التطورات التي نشأت عما بات يُعرف بـ "صفقة القرن" — Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 29, 2020

وشدد عون للرئيس الفلسطيني على "أهمية وحدة الموقف العربي حيال مسألة الخطة الأميركية لتسوية القضية الفلسطينية-الإسرائيلية، صفقة القرن".

الرئيس عون للرئيس الفلسطيني: لبنان متمسك بالمبادرة العربية للسلام التي أُقرت في قمّة بيروت لاسيما حق عودة الفلسطينيين الى ارضهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس — Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 29, 2020

وأعرب عون عن "تضامن لبنان رئيساً وشعباً مع الفلسطينيين في مواجهة التطورات التي نشأت عما بات يُعرف بـ صفقة القرن".

​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس الثلاثاء، خطة السلام المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

وبحسب ترامب ونتنياهو، "ستعترف "صفقة القرن" بإسرائيل دولة يهودية، والعمل على حل الدولتين، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".