نائب وزير الخارجية الروسي يصل أربيل... فيديو وصور

وأفاد مراسل شبكة "رووداو" الإعلامية بأنه "من المقرر أن تستمر زيارة بوغدانوف إلى كردستان مدة يومين يلتقي خلالها بكل من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ورئيس وزراء إقليم كردستان مسرور البارزاني".
وأشار المراسل إلى أن "الزيارة ستبحث الشراكة بين إقليم كردستان وروسيا وملفات الطاقة".
Very pleased to receive H.E. Mikhail Bogdanov, @MFA_Russia Special Presidential Representative for the Middle East and Africa and Deputy Foreign Minister, along with @RusEmbassyIraq Ambassador Maxim Maximov and Consul General at Erbil International Airport, Kurdistan Region. pic.twitter.com/8ICpe0bdIV— Safeen Dizayee (@SafeenDizayee) January 29, 2020
وبحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير العراقي في موسكو عبد الرحمن الحسيني، يوم الاثنين الماضي، الأجندة الإقليمية مع التركيز على الوضع في البلاد في ضوء الأزمة المستمرة هناك.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي: "خلال المحادثة جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول الجوانب الرئيسية لجدول الأعمال الإقليمي مع التركيز على الوضع في العراق في ضوء الأزمة السياسية الداخلية المستمرة في هذا البلد".
میخائیل بۆگدانۆڤ، جێگری وەزیری دەرەوەی #رووسیا گەیشتە #هەولێر و بڕیارە لەگەڵ سەرۆک #بارزانی، #نێچیرڤان_بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان و #مەسروور_بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان کۆببێتەوە.— Rudaw (@Rudawkurdish) January 29, 2020
وێنە؛ هەژار جەوهەر - #رووداو pic.twitter.com/5xChblLzBn
وأكدت الخارجية الروسية، أنه تم إيلاء اهتمام خاص للقضايا الملحة المتمثلة في زيادة تعزيز العلاقات الروسية العراقية التقليدية الودية.
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