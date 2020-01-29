إضراب شامل وتظاهرات المخيمات الفلسطينية في لبنان رفضا لـ"صفقة القرن"

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن إضرابا شاملا عمّ المخيمات الفلسطينية في لبنان، اليوم الأربعاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "صفقة القرن".

ودعت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في لبنان إلى اعتبار اليوم الأربعاء يوم غضب لتجديد التمسك بالحقوق الوطنية في الحرية والعودة والاستقلال، حسبما نقلت "وفا".

وخرجت مسيرات ليلية، مساء أمس، في أكثر من مخيم رفضا للإعلان الأمريكي، كما من المتوقع خروج مسيرات ظهر اليوم.

وأكد أمين سر حركة فتح إقليم لبنان، حسين فياض لـ"وفا" أن الفلسطينيين لن يقبلوا بالتنازل عن أي حق من حقوقهم وسيرفضون كل الصفقات للنيل من "المشروع الوطني".