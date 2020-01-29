"حماس" في رسالة لأبو مازن: يجب أن نعمل في خندق واحد وننهي الانقسام

صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، بأن حركته توجه رسالة للــرئيس الفــلسطيني محمود عباس (أبو مازن) تفيد بوجوب أن يعمل الطرفان في خندق واحد والاتفاق على استراتيجية تقوم على إنهاء حالة الانقسام.

جاءت تصريحات هنية في سياق حديث أدلى به لقناة "الجزيرة"، والذي أعرب خلاله عن أسفه "لحضور دول عربية إعلان ترمب خطته للسلام".

عاجل |رئيس المكتب السياسي لحركة #حماس إسماعيل #هنية للجزيرة:رسالتنا لأبو مازن يجب أن نعمل في خندق واحد ونتفق على استراتيجية تقوم على إنهاء حالة الانقسام#تسقط_صفقة_القرن — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 29, 2020

وأشاد هنية بإرسال عباس وفدا من الضفة الغربية إلى غزة، معتبرا أن هذه الخطوة "تؤسس لمرحلة جديدة من الحوار الوطني"، مشددا على رفض "أي اتفاق أو صفقة أو مشروع ينتقص من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألقى كلمة، أمس الثلاثاء، في البيت الأبيض، للإعلان عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب في مستهل كلمته: اليوم إسرائيل تخطو خطوة كبيرة نحو السلام، خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام.

وأضاف: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعه من أجل نشر العنف والإرهاب" مشيرًا إلى أن نتنياهو أبلغه بأن خطته المقترحة أساس للتفاوض المباشر.

وأضاف أنه قال للرئيس الفلسطيني "إذا اختار السلام فإن أمريكا وغيرها من الدول ستكون على أهبة الاستعداد للمساعدة"، مضيفًا: "قلت لعباس إن الأراضي المخصصة لدولته الجديدة ستبقى مفتوحة ولن يحدث فيها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات".