وجبات طعام فاخرة مجانية لمتظاهري الناصرية... فيديو صور

وتظهر مقاطع الفيديو والصور وجبات الطعام، وهي عبارة عن "سمك مشوي على الفحم" والذي يعتبر من الوجبات المحببة والمعروفة لدى العراقيين بـ "المسكوف".
#الناصرية ساحة الحبوبي قبل قليل الف عافية الغدى اليوم سمك. pic.twitter.com/1C1q6RtNOG— Hemo وقفو حسابي الأول والثاني (@Hemo45958934) January 29, 2020
وبدأ المعتصمون في الناصرية التصعيد للاحتجاج السلمي بشكل أكبر من الأيام الماضية، بعد انتهاء المهلة التي أسموها "مهلة الناصرية"، بقطع جميع الطرق المؤدية إلى العاصمة بغداد، والمحافظات الأخرى.
وجبه الغداء في #الناصرية #سمج_مسكوف pic.twitter.com/FvpVKJteEl— hussein_k92 (@K92Hussein) January 29, 2020
وقطع المحتجون في الناصرية الطريق السريع، وسط توافد كبير من المتظاهرين إلى ساحة الحبوبي، وسط الناصرية، تحشيدا لاعتصام مفتوح أمام المحكمة، مع قطع الطريق الرابط بين شمال المحافظة والعاصمة.
#الناصرية https://t.co/T46t0ko9fv— Mohammed Basim (@Mohamme41701099) January 29, 2020
وتشهد ذي قار، ومركزها الناصرية، الاحتجاجات الأكبر بين محافظات الوسط، والجنوب، والعاصمة بغداد، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحتى الآن، والتي نالت العنف الأكبر من عمليات العنف المفرط التي أسفرت عن مقتل المئات، وإصابة الآلاف من المتظاهرين خلال الأشهر الثلاثة من العام الماضي.
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