الجيش السوري يوسع سيطرته شمال معرة النعمان باتجاه مدينة سراقب

واصل الجيش السوري عمليته العسكرية في ريف إدلب الشرقي، موسعا من مساحة سيطرته على الجبهات الشمالية لمدينة معرة النعمان بعد تحرير بلدتين جديدتين على الطريق الواصل إلى مدنية سراقب في ريف إدلب الشرقي.

وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب إن وحدات من الجيش السوري واصلت عملياتها بمحاذاة المقطع الواصل بين مدينتي معرة النعمان وسراقب من الطرق الدولي (حلب دمشق).

وأكد المراسل سيطرة الجيش السوري على بلدتي القاهرة وجرادة شمال معرة النعمال بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي "النصرة" "وأجناد القوقاز".

وأشار إلى أن التمهيد الناري الذي قام به الطيران الحربي السوري الروسي المشترك أسهم في تطهير كلا البلدتين عبر معركة سريعة قضت خلالها وحدات الاقتحام على عدد من مسلحي "النصرة" و"القوقاز".

وكان الجيش السوري استأنف عملياته العسكرية في الجبهة الشمالية للبلاد منذ أسبوع تمكن فيها من استعادة السيطرة على قرى وبلدات استراتيجية أهمها معرة النعمان ووادي الضيف.