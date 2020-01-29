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11:59 GMT29 يناير/ كانون الثاني 2020
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    العاصمة الإدارية في مصر

    مصر تعلق بيع الأراضي في العاصمة الإدارية وتعلن حجم استثمارات المرحلة الأولى

    © AFP 2019 / PEDRO COSTA GOMES
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    أعلن رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أحمد زكي عابدين، تعليقا مؤقتا لبيع الأراضي هناك، وسط توقعات متفائلة بأن تصبح العاصمة الإدارية الجديدة متنفسا جديدا لمصر يخفف الازدحام عن القاهرة.

    وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، أوضح عابدين أن "الشركة اتخذت هذا القرار لحين انتقال الحكومة والرئاسة إلى العاصمة الإدارية، من أجل رفع متوسط سعر البيع".

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
    © AP Photo / John MacDougall
    الرئيس المصري يعلن موعد انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة
    وقال إن "استثمارات المرحلة الأولى من المشروع تبلغ نحو 300 مليار جنيه (19.05 مليار دولار)، كلها بتمويل ذاتي"، مضيفا أن مساحة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 40 ألف فدان باستثمارات تصل لنحو 300 مليار جنيه، كلها بتمويل ذاتي من إيرادات بيع الأراضي.

    وأوضح عابدين أن "البناء في المرحلة الأولى سيكون على نحو 24 ألف فدان فقط من إجمالي المساحة، والباقي للخدمات والطرق والمساحات الخضراء"، مبينا أن شركته باعت حتى الآن 17.5 ألف فدان في المرحلة الأولى لما يتراوح بين 50 و60 شركة مصرية وعربية، لكنها ستوقف البيع في المرحلة الأولى لحين انتقال الحكومة والرئاسة إلى هناك.

    وتابع قائلا: "باختصار طالما لدينا أموال للإنفاق على المرافق والحي الحكومي لا نقوم بطرح أراضي، لأن الأسعار تزيد".

    وبحسب عابدين، فإن "مرافق المرحلة الأولى من المشروع ستتكلف بين 15 و20 مليار جنيه، تم إنفاق ما يصل إلى 10 مليارات جنيه منها حتى الآن، فيما بلغ الإنفاق على الحي الحكومي ما يصل إلى 40 مليار جنيه، وإن التمويل بالكامل يأتي من حصيلة بيع الأراضي".

    واسترسل قائلا: "التوجيه الذي لدينا أن الحكومة ستنتقل إلى العاصمة الإدارية في 30 يونيو/حزيران المقبل، ونحن مستعدون كمرافق وطرق ومباني لذلك. العاصمة ستكون صالحة للحياة بين عامين وثلاثة أعوام، والمرحلة الأولى ستستوعب ما بين مليوني و2.5 مليون نسمة، على أن يستوعب كامل المشروع ما يصل إلى 7 ملايين نسمة".

    ويبلغ سعر متوسط متر الأرض في العاصمة الإدارية 4 آلاف جنيه للاستخدام السكني، و15 ألفا للاستخدام التجاري، و400 دولار للمتر للسفارات، وفقا لعابدين الذي أكد أن هناك حجوزات من أكثر من 60 سفارة حتى الآن بالعاصمة.

    وفيما يتعلق بكيفية توفير المياه للمشروع، قال رئيس مجلس إدارة الشركة: "لدينا 200 ألف متر مكعب من المياه يوميا في المشروع، ونقوم حاليا بعمل خطوط التوزيع، ونعتزم تنفيذ مشروع أساسي بإقامة محطة مياه على نهر النيل لضخ 1.5 مليون متر مكعب يوميا لكامل مراحل المشروع".

    والعاصمة الإدارية الجديدة، خطة طموحة لإنشاء مدينة على بعد 45 كيلومترا شرقي القاهرة، كان قد أُعلن عنها في مارس/ آذار 2015، خلال قمة اقتصادية عقدت بمدينة شرم الشيخ لجذب المستثمرين الأجانب، والعمل جار على قدم وساق لبناء المناطق الأساسية في المدينة التي ستحل محل القاهرة، العاصمة الحالية التي تعاني اختناقا مروريا والزحف العمراني، ويعيش فيها أكثر من 20 مليون نسمة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    القاهرة, شرم الشيخ, مصر, العاصمة
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