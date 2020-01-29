وحدات الاقتحام في الجيش السوري تتقدم على محور خان طومان بريف حلب

تواصل وحدات الجيش السوري تقدمها على محاور القتال في أرياف حلب وإدلب، فيما تمكنت من تعزيز نقاطها على محور خان طومان جنوب غرب حلب بعد استهدافات نارية لمواقع المجموعات الإرهابية.

ونقلت "الوطن" أن وحدات من الجيش السوري عززت مواقعها على محور خان طومان جنوب غرب حلب.

وأفادت أن "وحدات من الجيش تدمر آلية مصفحة للإرهابيين على محور خان طومان في ريف حلب.

ويواصل الجيش السوري استهداف مواقع المجموعات المسلحة على محور غرب حلب، حيث قصفت وحداته معاقل الإرهابيين في البحوث العلمية والمنصورة وجمعية الزهراء.

على جبهة إدلب واصل الجيش السوري عمليته العسكرية في ريف إدلب الشرقي، موسعا من مساحة سيطرته على الجبهات الشمالية لمدينة معرة النعمان بعد تحرير بلدتين جديدتين على الطريق الواصل إلى مدنية سراقب بريف إدلب الشرقي.

وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب إن وحدات من الجيش السوري واصلت عملياتها بمحاذاة المقطع الواصل بين مدينتي معرة النعمان وسراقب من الطرق الدولي (حلب دمشق).

وأكد المراسل سيطرة الجيش السوري على بلدتي القاهرة وجرادة شمال معرة النعمال بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي "النصرة" "وأجناد القوقاز".

وأشار إلى أن التمهيد الناري الذي قام به الطيران الحربي السوري الروسي المشترك أسهم في تطهير كلا البلدتين عبر معركة سريعة قضت خلالها وحدات الاقتحام على عدد من مسلحي "النصرة" و"القوقاز".