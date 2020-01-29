بسبب "كورونا"... الكويت تنصح رعاياها بعدم السفر إلى شنغهاي

دعا مشعل الشمالي، القنصل العام للكويت في شنغهاي، المواطنين الكويتيين إلى عدم السفر إلى مدينة شنغهاي خلال الفترة الحالية نظرا لتفشي فيروس "كورونا" الجديد في مختلف مناطق ومقاطعات الصين.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية تسجيل 5974 حالة إصابة مؤكدة بالتهاب رئوي ناتج عن فيروس كورونا الجديد، ووفاة 132 حالة حتى نهاية أمس الثلاثاء.

وقال الشمالي، اليوم الأربعاء، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إنه يتعين على كافة المواطنين الموجودين في مدينة شنغهاي والمقاطعات المحيطة فيها (آنهوي وتشيجيانغ وجيانغتسو) التواصل مع القنصلية.

وأشار إلى أن القرار جاء على إثر إعلان حكومة مدينة شنغهاي حالة الطوارئ واتخاذها عددا من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس في المدينة من بينها إغلاق كافة الأماكن العامة فيها.

وأضاف القنصل العام الكويتي "السلطات في شنغهاي خصصت نقاط تفتيش في كافة المداخل الخاصة بالمدينة وتقوم من خلالها بإجراء فحوصات احترازية لجميع القادمين إليها".

وأشار إلى أنه في حال وجود أي من أعراض الفيروس فسوف يتم وضع الحالة تحت الحجر الصحي ولمدة 14 يوما حتى يتم التأكد من عدم حمله للفيروس.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن يوم الثلاثاء شهد تسجيل 1459 حالة إصابة جديدة، و3248 حالة اشتباه بالإصابة بالفيروس، بما فيها واحدة في منطقة التبت الذاتية الحكم، إلى جانب تسجيل 26 حالة وفاة (25 في مقاطعة هوبي، وحالة واحدة في مقاطعة خنان).

وقالت اللجنة الوطنية للصحة إنه حتى نهاية يوم الثلاثاء، تم تأكيد تسجيل 8 حالات إصابة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، و7 حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و8 في مقاطعة تايوان.

وتابعت بأنه تم تسجيل 263 شخصاً كمرضى في حالات حرجة، بينما تم تخريج 43 من المستشفيات بعد تعافيهم.