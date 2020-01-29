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13:30 GMT29 يناير/ كانون الثاني 2020
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    أمين سر مجلس "فتح" الثوري: قبول أي دولة عربية لصفقة القرن طعنة في ظهر فلسطين

    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
    العالم العربي
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    أثار إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ردود فعل عربية ودولية، بين المؤيدة والغاضبة، فيما أعلنت دول أخرى دراستها بصورة متأنية للوقوف على بنودها بشكل شامل.

    وقال فايز أبوعيطة، أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، إن "الموقف الفلسطيني تجاه صفقة ترامب واضح وجلي، والقيادة الفلسطينية أعلنت عن موقفها قبل إعلانها".

    وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "القيادة الفلسطينية اسشتعرت خطورة هذه الصفقة، وقرأت عناوينها مسبقا، لذلك لم ننتظر هذا الإعلان الهليودي والمسرحي من قبل ترامب ونتنياهو، والذي شاهدناه أمس".

    علم فلسطين
    © AP Photo / Andres Kudacki
    إضراب شامل وتظاهرات المخيمات الفلسطينية في لبنان رفضا لـ"صفقة القرن"
    وتابع: "هذه الصفقة التي تبنتها الإدارة الأمريكية هي صفقة اليمين المتطرف في إسرائيل، ونحن لن نعلن فقط عن رفضنا لها، بل سنسعى بكل جهد من أجل إفشالها، في إطار كفاحنا الوطني من أجل إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ولا تنازل عن حقوقنا".

    وأشار إلى أن "القدس كانت ولازالت خط أحمر لفلسطين وللعرب وإسلامي ودولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا مجال للمساومة على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا مجال للتراجع أو التنازل عما أقرته الشرعية الدولية للفلسطينيين من حقوق".

    وبشأن الموقف العربي، قال: "نحن نأمل أن يتطور الموقف العربي إلى موقف أكثر وضوحا باتجاه رفض هذه الصفقة، هناك عدد من الزعماء العرب تواصلوا مع القيادة الفلسطينية وأعلنوا دعمهم لقرار الرئيس أبومازن، ولكننا نأمل أن يكون الموقف أكثر انسجاما مع مقررات القمم العريبة".

    وتابع: "نحن لا نطلب من العرب إلا أن يقولوا بشكل واضح للإدراة الأمريكية إن مبادرة السلام العربية هي محل إجماع ومحل احترام على المستوى العربي والدولي، وتبنتها قرارات لمجلس الأمن وللجمعية العامة للأمم المتحدة، وأصبحت جزءًا من قرارات الشرعية الدولية".

    واختتم حديثه بالقول: "نحن نعتبر أن قبول هذه الصفقة من قبل أي دولة أو أي شخصية عربية طعنة في ظهر فلسطين، لن نقبل بها، وشعبنا قادر على فضح كل من يحاول التساوق مع هذه الصفقة على حساب مقدرات وطننا".

    من جانبه قال مائير كوهين، دبلوماسي إسرائيلي سابق ومحلل سياسي، إن "الرد الفلسطيني معروف ومتوقع، فهم رفضوا الصفقة من قبل الاطلاع عليها، وقبل معرفة بنودها وما تحتوي عليه، هناك مقاطعة فلسطينية مسبقة، والرئيس محمود عباس رفض الرد على اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

    نفتالي بينيت
    © AP Photo /
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    وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الرفض كان واضحا، فكيف يمكن أن يقبلوا بمثل هذه الخطة في الوقت الذي رفضوا فيه قرار التقسيم، ورفضوا كل المبادرات التي عرضت في هذا السياق آخرها مع أولومرت والذي منح أبو مازن 97% من مساحة الضفة، وخطة هاري التي منحت الفلسطينيين الوصول إلى حدود عام 1967 مع تبادل الأراضي بموافقة نتنياهو".

    وتابع: "نحن نرى أن هناك فرصا ضائعة على الجانب الفلسطيني، هم لديهم تصورهم الخاص، ونصف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مع حماس والجهاد لا يوافقون بوجود إسرائيل، لذا من الصعب أن نصل لنوع من التفاهم مع الفلسطينيين ولن يكون هناك أي زعيم فلسطيني يمكنه توقيع مبادرة سلام مع إسرائيل، وإلا سيتهم بالعمالة والخيانة".

    وبشأن التقييم الموضوعي لبنود صفقة ترامب، قال كوهين إن "هناك أمورا مختلف عليها، فمن ناحية لم تعط أملا، ولم تكن مجرد خطة سلام، فلا تحتوي على أطراف، هي تعطي للجانب الإسرائيلي كل المزايا، في حين تتكشف يوما بعد يوم فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني".

    وأضاف كوهين: "هناك أمور تظهر كل يوم، المسألة ليست فقط في منح إسرائيل السيادة على الضفة الغربية، أو غور الأردن، ربما سيكون هناك العديد من المزايا لفلسطين، لكن الرفض المطلق يعطل كل هذا".

    وعن رأيه في الرد العربي على صفقة ترامب، قال: "هناك صمت عربي تجاه التصرف الفلسطيني الرافض، لكن في الوقت نفسه موقف فلسطين معزول عن الموقف العربي، والذي لم يعلن رفض الصفقة".

    وبشأن إمكانية فشل تطبيق صفقة ترامب بسبب الرفض الفلسطيني، أضاف: "لا يمكن القول بإن الصفقة فشلت لمجرد رفض فلسطين، سيكون هناك ربما ضغوط عربية للقبول بالصفقة".

    وأنهى حديثه قائلًا: "الصفقة تضع 50 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني، وملين فرصة عمل، تحاول أن تساعد الدولة الفلسطينية على القيام بدون معونة أو استدانة، في النهاية الشعب الفلسطيني هو من يدفع ثمن أفعال قياداته".

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    الكلمات الدلالية:
    صفقة القرن, إسرائيل, فلسطين
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