السودان يعلن الاشتباه بإصابة مواطنين اثنين بفيروس "كورونا"

أعلنت السلطات ​السودان​ية، اليوم الأربعاء، الاشتباه في إصابة مواطنين عائدَين من ​الصين​ ب​فيروس كورونا​ المستجد.

الخرطوم - سبوتنيك. وأفاد وزير الصحة السوداني، أكرم علي التوم، في تصريح خاص مع "سبوتنيك" بوجود "حالتي اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا قادمتين من دولة الصين"، مضيفا أن "وزارة الصحة تتابع حالتي الاشتباه بصورة مستمرة".

وقال، إن إحدى الحالتين في ولاية الخرطوم والثانية في ولاية الجزيرة، وقد قدمتا من الصين، الأولى عبر إثيوبيا، والثانية عبر مصر، مؤكدا أنه تم رصد الإصابات عن طريق غرفة المتابعة والرصد في مطار الخرطوم.

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 29, 2020

وكانت الإمارات، أعلنت في وقت سابق، اليوم، إصابة 4 من أسرة واحدة بفيروس كورونا الجديد، الذي انتشر في الصين وعدد من الدول الأخرى.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"إنه " في إطار الجهود الحثيثة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمتابعة تطورات فيروس كورونا الجديد، قامت الوزارة بتقديم المستجدات التالية حول العائلة الصينية المصابة بالفيروس"، موضحة أن "عدد الأشخاص المصابين هم أربعة أفراد من عائلة واحدة، وجميعهم في حالة مستقرة، حيث تم احتواؤهم باتباع أقصى الإجراءات الاحترازية الضرورية المعتمدة عالميا عند التعامل مع الحالات المصابة".

وقالت لجنة الصحة الوطنية، في الصين، إن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 132 حتى نهاية، أمس الثلاثاء، مع تأكيد إصابة 1459 حالة جديدة أخرى.

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

وتنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.