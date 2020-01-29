العراق يدعم حق الفلسطينيين في دولة مستقلة "عاصمتها القدس"

أعربت بغداد، اليوم الأربعاء، عن دعمها لما وصفته "حق الفلسطينيين في دولة عاصمتها القدس"، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفاصيل خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي تتضمن الاعتراف بالقدس عاصمة غير مجزأة لإسرائيل.

بغداد - سبوتنيك. وعبر حسابه على (تويتر)، غرد المتحدث الرسمي للخارجية العراقية، أحمد الصحاف، "العراق يُؤكّد وُقوفه مع إخوانه الفلسطينيّين في دفاعهم عن حُقوقهم المشروعة، ومنها حقُّ العودة، وإقامة دولتهم المُستقِلّة وعاصمتها القدس الشريف".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألقى كلمة، أمس الثلاثاء، في البيت الأبيض، للإعلان عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب في مستهل كلمته: اليوم إسرائيل تخطو خطوة كبيرة نحو السلام، خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام.

وأضاف: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعه من أجل نشر العنف والإرهاب" مشيرًا إلى أن نتنياهو أبلغه بأن خطته المقترحة أساس للتفاوض المباشر.

وأضاف أنه قال للرئيس الفلسطيني "إذا اختار السلام فإن أمريكا وغيرها من الدول ستكون على أهبة الاستعداد للمساعدة"، مضيفًا: "قلت لعباس إن الأراضي المخصصة لدولته الجديدة ستبقى مفتوحة ولن يحدث فيها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات".