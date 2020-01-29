مشهد مؤثر... جندي سوري يدخل منزله في معرة النعمان بعد 9 سنوات...فيديو

نشرت صفحات في وسائل التواصل الاجتماعي السورية مشاهد لدخول جندي سوري إلى منزله بعد سنوات من مغادرته على خلفية الصراع الذي حدث في المنطقة.

وبحسب الفيديو، فقد دخل جندي من الجيش العربي السوري منزله بعد 9 سنوات من التهجير في معرة النعمان، عقب الإعلان عن تحريرها أمس الثلاثاء.

بعد 9 سنوات. بطل من أبطال #الجيش_العربي_السوري عاد إلى منزله في #معرةالنعمان بريف #إدلب عاد يدخلها بنصر عزيز وفي مخلص لأرضه وشعبه. فرحته وحدها ثأر.

مبروك يا ابو خالد.🇸🇾 pic.twitter.com/1Boc703AQj — أخبار سوريا الوطن Syria (@SyriawatanNews) January 28, 2020

ويظهر في الفيديو الجندي السوري وهو يدخل غرف منزله ويتجول في الغرف بسعادة عارمة، باحثا عن أغراضه الشخصية، التي لم يجد منها إلا القليل.

وكان الجيش السوري قد أعلن، أمس الثلاثاء، السيطرة الكاملة على مدينة معرة النعمان، بعد تقدمه على مدى أيام باتجاهها، وسيطرته على عدد من القرى المجاورة.

وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب، اليوم الأربعاء، إن وحدات من الجيش السوري واصلت عملياتها بمحاذاة المقطع الواصل بين مدينتي معرة النعمان وسراقب من الطرق الدولي (حلب دمشق).

وأكد المراسل سيطرة الجيش السوري على بلدتي القاهرة وجرادة شمال معرة النعمال بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي "النصرة" "وأجناد القوقاز".

وأشار إلى أن التمهيد الناري الذي قام به الطيران الحربي السوري الروسي المشترك أسهم في تطهير كلا البلدتين عبر معركة سريعة قضت خلالها وحدات الاقتحام على عدد من مسلحي "النصرة" و"القوقاز".