الجيش السوري يطهر بلدة خان السبل ويقترب حتى 15 كم من مدينة سراقب

يواصل الجيش السوري تقدمه بمحاذاة الطريق الدولي (حلب - دمشق) مسيطرا على بلدة خان السبل التي تتوسط المسافة بين مدينتي معرة النعمان وسراقب.

وقال مراسل "سبوتنيك" في إدلب إن وحدات الجيش السوري تابعت تقدمها شمالا انطلاقا من بلدتي القاهرة وجرادة اللتين سيطرت عليهما ظهر اليوم، لتنتزع بلدة خان السبل من مسلحي "أجناد القوقاز" و"جبهة النصرة".

وأشار المراسل إلى أن تقدم الجيش السوري يتم بوتائر سريعة وسط انهيار خطوط دفاع التنظيمين.

وتتداخل المزارع الشمالية لبلدة خان السبل مع المزارع الجنوبية لبلدة معر دبسة الاستراتيجية. وهذه الأخيرة تعد عقدة طرق تصل مدينة سراقب شمالا وأريحا غربا ومعرة النعمان جنوبا.

وتبعد خان السبل عن مدينة سراقب نحو 15 كيلومترا وتشرف ناريا بالكامل على بلدة معردبسة.