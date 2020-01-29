الرئيس التونسي يبدأ الأحد المقبل زيارة إلى الجزائر

يبدأ الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد المقبل، زيارة إلى الجزائر يجري خلالها مباحثات مع نظيره عبد المجيد تبون حول التطورات في المنطقة وبخاصة على الساحة الليبية.

الجزائر - سبوتنيك. وبحسب صحيفة "الخبر" الجزائرية، اليوم الأربعاء، من المنتظر أن يلتقي الرئيس التونسي نظيره الجزائري عبد المجيد تبون لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذا تبادل وجهات النظر حول ملف الأزمة الليبية، التي تعتبر الجزائر وتونس من أكبر البلدان المعنية بتبعاتها.

وتأتي زيارة الرئيس التونسي إلى الجزائر بعد أيام من زيارة قام بها الرئيس التركي طيب رجب أردوغان دامت يومين، وفي ظل حراك دبلوماسي تعرفه الجزائر في الأسابيع الماضية خاصة مع التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا.

ويرافق الرئيس التونسي خلال الزيارة وفد وزاري رفيع.