"أنصار الله" تعلن استهداف "أرامكو" ومطارين وقاعدة عسكرية بصواريخ وطائرات مسيرة

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الأربعاء، أنها استهدفت منشآت لشركة "أرامكو" السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة.

كما أعلنت الجماعة استهداف مطارات أبها وجيزان وقاعدة خميس مشيط وأهداف حساسة في العمق السعودي.

وذكر المتحدث باسم الجماعة أن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت عمليات نوعية استهدفت شركةَ آرامكو في جيزان ومطارات أبها وجيزان وقاعدة خميس مشيط وأهدافا حساسة في العمق السعودي بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة".

يتبع...