إصابة مراسلة "أر تي" خلال تغطيتها معارك معرة النعمان شمالي سوريا

أصيبت مراسلة قناة "أر تي" الروسية، مساء اليوم، الأربعاء، في سوريا، وفاء شبروني، خلال تغطيتها معارك الجيش السوري في معرة النعمان شمالي البلاد.

وأكدت وكالة "RT" الروسية، مساء اليوم، الأربعاء، أن مراسلة "أر تي" أصيبت خلال تغطيتها للمعارك بين الجيش السوري والمسلحين بمعرة النعمان في ريف إدلب.

إصابة مراسلتنا وفاء شبروني خلال تغطية معارك معرة النعمان.. نتابع الوضع وقلوبنا ودعاؤنا لها بالشفاء العاجل pic.twitter.com/TrMbectD4D — Maya Manna (@mayamanna) January 29, 2020

ويواصل الجيش السوري استهداف مواقع المجموعات المسلحة على محور غرب حلب، حيث قصفت وحداته معاقل الإرهابيين في البحوث العلمية والمنصورة وجمعية الزهراء.

أما على جبهة إدلب فقد واصل الجيش السوري عمليته العسكرية في ريف إدلب الشرقي، موسعا من مساحة سيطرته على الجبهات الشمالية لمدينة معرة النعمان بعد تحرير بلدتين جديدتين على الطريق الواصل إلى مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي.