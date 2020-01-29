بغداد للناتو: أي أنشطة داخل العراق ستكون بأوامر عراقية مباشرة

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عبد الكريم خلف أن الاجتماع الذي سيعقد اليوم في بغداد بين مسؤولين عراقيين ومسؤولين من حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيناقش بحث تنظيم علاقة جديدة بين الطرفين، مشيرا إلى أن العراق يريد علاقة متعددة الأغراض مع الحلف، وأن شكل التعاون الجديد سيكون بطريقة تتناسب مع سيادة البلد.