الرئاسة الفلسطينية تعقد اجتماعا موسعا مع الفصائل الفلسطينية لمواجهة "صفقة القرن"

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، عقد اجتماع موسع للفصائل في غزة، الأسبوع المقبل، لبحث الموقف الفلسطيني عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للتسوية بين فلسطين وإسرائيل، المعروفة بـ"صفقة القرن".

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء: "الموقف الفلسطيني الموحد خلف سياسة الرئيس محمود عباس الرافض لصفقة القرن، بمثابة رسالة لإسرائيل وأمريكا بأن شعبنا الفلسطيني موحد خلف قيادته لإسقاط هذه الصفقة التي لن تمر"، مشيرا إلى أنها "ستفشل كما فشلت كل المؤامرات السابقة"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "سما".

وأضاف أبو ردينة، في تصريح للصحفيين، اليوم الأربعاء: "جميع الفصائل الفلسطينية شاركت في اجتماع الأمس، وأكدت دعمها لموقف الرئيس محمود عباس".

وتابع: "سيكون هناك اجتماع موسع للفصائل الفلسطينية في غزة، الأسبوع المقبل، لتقوية الوحدة الوطنية ولمواجهة الصفقة الأمريكية – الإسرائيلية".

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة: "التحرك الفلسطيني سيكون في اتجاه الجامعة العربية وقمة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس الأمن الدولي".

وأضاف: "سيكون ذلك وفق جدول زمني محدد لمواجهة صفقة القرن، ووضع الجميع عند مسؤولياتهم"، مشيرا إلى أن ذلك يترافق مع حراك شعبي على الأرض".