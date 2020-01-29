وكالة: الجيش السوري يسيطر على "الراشدين" ويطوق النقطة التركية غرب حلب

تواصل وحدات الجيش السوري تقدمها على محاور غرب وجنوب غرب حلب حيث تمكنت من السيطرة على حي الراشدين لتصبح النقطة التركية القريبة منها مطوقة وفقا لوسائل إعلام.

وقالت وكالة "الميادين" أن الجيش السوري تمكن ظهر اليوم من السيطرة على حي الراشدين وطوقت وحداته النقطة التركية القريبة من الحي بالكامل.

فيما أوردت صفحات سورية للتو أن وحدات الجيش السوري استعادت بالكامل خان طومان جنوب غربي حلب بعد أن كان التلفزيون السوري قد أفاد في وقت مبكر اليوم أن الجيش بدأ بتثبيت وتعزيز مواقعه على محور خان طومان.