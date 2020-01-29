5 قرارات جديدة... تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء المصري

عقد مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي، والذي أسفر عن إصدار خمسة قرارات جديدة.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه، الموقف التنفيذي لإجراءات مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف في مدينة 6 أكتوبر، بحسب موقع "المصري اليوم".

ووافقت الحكومة المصرية، خلال الاجتماع، على التعاقد مع شركة (وي كان) لشراء احتياجات وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وبعض المستشفيات الجامعية، من أدوية الأورام في حدود مبلغ 62.4 مليون جنيه.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع الاتفاق بالتعديلات المقترحة على اتفاق التسوية المبرم بتاريخ 4/5/2017 بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من شركة سونكر لتموين السفن وشركة موانىء دبي العالمية وشركة أميرال المصرية لخدمات البترول، والمتعلق بعقد الامتياز الخاص بانشاء وتشغيل وإدارة محطة الصب السائل بالحوض الثالث بميناء العين السخنة.

ووافق المجلس على مشروع عقد الامتياز الخاص بعمليات التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل والصيانة والإحلال وإعادة التسليم، لمحطة دحرجة للمركبات "رورو" بميناء شرق بورسعيد، المزمع إبرامه بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبين تحالف شركات أجنبى مكون من كل من شركة "بولوريه أفريقا أوجيستكس" وشركة "نيبون يوسن كابوشيكي كايشا" وشركة "تويوتا تسوشو كوربوريشن" وذلك بشرط الانتهاء من استيفاء الموافقات والإجراءات المقررة قانونا وبعد مراجعة مشروع العقد بصورة نهائية.

وأصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على طلب تنفيذ قرار نزع الملكية للمنفعة العامة للجزء المتبقى من شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا)، وتدبير قيمة التعويضات المالية المطلوبة من خلال الموارد الذاتية للمحافظة.

ووافق المجلس على تعديل هيكل الشراكة في الشركة المزمع إنشاؤها لمشروعي خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، وذلك بزيادة نسبة مساهمة وزارة المالية لتصبح 40% بدلاً من 20%، وتخفيض نسبة مساهمة الهيئة القومية للأنفاق لتصبح 5% بدلاً من 25%، أو قيام الشركاء الآخرين بشراء نصيب الهيئة القومية للأنفاق في رأس مال شركة المترو المزمع إنشاؤها.