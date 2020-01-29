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15:23 GMT29 يناير/ كانون الثاني 2020
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    انتشار فيروس كورونا، الصين، 4 يناير 2020

    دول عربية تسعى لإجلاء طلبتها من "مركز تفشي الفيروس القاتل"

    © AP Photo / Andy Wong
    العالم العربي
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    صرحت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 132 حتى نهاية أمس الثلاثاء، مع تأكيد إصابة 1459 حالة جديدة أخرى.

    وقالت الهيئة في بيان، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكد في الصين بلغ 5974 حالة حتى أمس الثلاثاء.

    نقل مباشر للطلبة العراقيين وعوائلهم

    أعلن وزير النقل العراقي عبد الله لعيبي، تخصيص إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية لإعادة الطلبة العراقيين وعوائلهم من الصين إلى العراق بشكل مباشر دون ترانزيت وهذه المرة الأولى التي يكون فيه خط طيران مباشر من هذه المدينة، كان ذلك بعد التنسيق المسبق مع وزارة الصحة العراقية لتجهيز الطائرة بطاقم صحي كبير ومتخصص لإجراء الفحوصات اللازمة لجميع الوافدين والتأكد من سلامتهم كإجراء وقائي وذلك لظهور مرض فيروس كورونا في الصين.

    وأضاف لعيبي، "تم التواصل أيضا مع وزارة الخارجية وكذلك السفارة العراقية في بكين لتهيئة كافة المستلزمات الضرورية لنقل الطلاب والمواطنين العراقيين بأسرع وقت ممكن".

    من الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات جاءت استناداً لما تمخض عنه الاجتماع الطارئ الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوم الأحد ( 26 / 1 / 2020) والذي ضم وزراء الصحة والبيئة والخارجية والداخلية والنقل وهيئة المنافذ الحدودية وجمعية الهلال الأحمر وكافة الجهات المعنية.

    وفي السياق نفسه طالبت النائبة العراقية عن كتلة "الفتح"، اكتفاء الحسناوي، الحكومة العراقية باستحصال الموافقة من الحكومة الصينية لإجلاء الطلبة العراقيين بأقرب وقت ممكن من مدينة ووهان الصينية وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا. وفقا لموقع "عراقي 24".

    ودعت الحسناوي "الحكومة إلى عدم الاكتفاء بغرفة عمليات من قبل وزارة الخارجية والسفارة وإنما يتم نقل الطلبة بطائرة للعراق قبل أن يتعرضوا للإصابة وكما قامت الدول الأخرى بإجلاء رعاياها من هذه المدينة التي تم حجرها من قبل السلطات الصينية".

    وأشارت الحسناوي إلى أن "على وزارة الصحة العراقية نشر التوعية للوقاية من الإصابة بالعدوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص القادمين من جمهورية الصين الشعبية".

    توجيهات الملك الأردني

    وجه الملك عبد الله الثاني، بإرسال طائرة لإجلاء المواطنين الأردنيين المتواجدين في مدينة ووهان الصينية بأقرب وقت ممكن.

    وبدأت الجهات الحكومية المختصة بترتيب الإجراءات لذلك، بعد توجيهات الملك عبد الله الثاني.

    وحصلت الحكومة عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على موافقة السلطات الصينية على عملية الإجلاء من المدينة التي فرض عليها حجر صحي، كما نقلت وكالة "عمون".

    وتتواصل سفارة المملكة في بكين مع السلطات الصينية والمواطنين الأردنيين لإتمام عملية الإجلاء في أقرب وقت ممكن.

    وأعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في وقت سابق السبت إن بلاده طلبت من السلطات الصينية السماح لها بإجلاء مواطنيها المقيمين في مدينة ووهان الصينية بسبب الوباء المتصل بفيروس كورونا.

    وكتب الصفدي في تغريدة على "تويتر" إن " الوزارة تتابع وتتواصل مع السلطات الصينية ومع أبنائنا بشكل مستمر. طلبنا السماح بإخلاء مواطنينا وسنقوم بذلك فور موافقة السلطات الصينية التي فرضت حجرا صحيا على المدينة ومنعت الدخول إليها أو خروج أي أحد منها. لا إصابات بين مواطنينا الحمد لله ونقوم بكل ما هو متاح. لم يتم إخلاء أحد".

    وفي السياق نفسه، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز في بيان أن "الوزارة تتابع أحوال المواطنين والطلبة الأردنيين المقيمين في مدينة ووهان عن طريق السفارة الأردنية في جمهورية الصين الشعبية، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا".

    ولم يبين الفايز العدد الكلي للجالية الأردنية في ووهان الصينية ولكنه أشار إلى أن "السفارة قامت بحصر أعداد الطلبة والبالغ عددهم حوالي مئة طالب وكذلك الرعايا الأردنيين الموجودين في مقاطعة خوبي وعاصمتها ووهان".

    وتسعى العديد من الدول لإجلاء رعاياها من ووهان، وقال مسؤول أمريكي إن رحلة مستأجرة غادرت اليوم لكن لم يتضح من كان على متنها.

    أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، اليوم الأربعاء، أن الصين ستتعاون مع الدول التي تصر على إجلاء رعاياها من مدينة ووهان المغلقة للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا الجديد.

    وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

    وتنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.

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    الكلمات الدلالية:
    الأردن, العراق, الصين
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