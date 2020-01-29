عريقات: القيادة الفلسطينية لم تفوض أحدا للتحدث باسمها

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن الفلسطينيين وقيادتهم لم يوكلوا أحدا للتحدث باسمهم أو التفاوض عنهم، وأن القيادة الفلسطينية باشرت بتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

رام الله - سبوتنيك . وقال عريقات، في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "بدأت القيادة الفلسطينية بتنفيذ كل قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، والآن يجب أن تتم المصالحة للحفاظ على المشروع الوطني وسنبقى على أرضنا وسنتمسك بالثوابت الوطنية".

وشدد عريقات على أن الاجتماع الطارئ، السبت المقبل، للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية سيؤكد "على مبادرة السلام العربية وإنهاء الاحتلال وقضايا الحل النهائي والدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وقرارات القمم العربية السابقة".

ونوه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى أن "القيادة الفلسطينية لم تفوض أحدا للتفاوض عنها أو التحدث باسمها، مضيفا: "دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية لا تتدخل في شؤون الدول العربية".

وأعلن ترامب، أمس الثلاثاء، خطته لتسوية القضية الفلسطينية-الإسرائيلية المعروفة باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين في إدارة ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

© Sputnik / أهم بنود "صفقة القرن"

و"صفقة القرن"، بحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".