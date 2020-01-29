وكالة: الإمارات ترفض الكشف عن أماكن علاج أو إقامة الحالات المصابة بـ"كورونا"

كشف مسؤول بوزارة الصحة الإماراتية، عن أن الصينيين المصابين بفيروس كورونا الجديد، جاءوا إلى البلاد من ووهان الصينية في السادس عشر من يناير/ كانون الثاني بهدف السياحة.

لكن المسؤول رفض في تصريحات لـ"رويترز"، الكشف عن الإمارة التي يخضع فيها المصابون للعلاج أو الأماكن التي زاروها أو حتى المطار الذي دخلوا منه إلى البلاد، مضيفًا أن الحكومة الإماراتية ما زالت تتابع الأشخاص الذين خالطوا الأسرة في الإمارات.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، إصابة 4 من أسرة صينية واحدة بفيروس كورونا الجديد، الذي انتشر في الصين وعدد من الدول الأخرى.

وأوضحت الوزارة أن "عدد الأشخاص المصابين هم أربعة أفراد من عائلة واحدة، وجميعهم في حالة مستقرة، حيث تم احتواؤهم باتباع أقصى الإجراءات الاحترازية الضرورية المعتمدة عالميا عند التعامل مع الحالات المصابة".

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 132 حتى نهاية أمس الثلاثاء، مع تأكيد إصابة 1459 حالة جديدة أخرى.