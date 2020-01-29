للمرة الأولى... حكم قضائي ضد وزير كويتي بتهمة الإضرار بالمال العام

حكمت محكمة كويتية على وزير الصحة السابق على عبيدي وثلاثة متهمين آخرين بالسجن 7 سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة الإضرار بالمال العام.

وتعد هذه المرة الأولى التي يصدر فيها حكم على وزير في الكويت في قضية جنائية.

وبحسب موقع صحيفة "الجريدة" الكويتية، فإن قائمة المتهمين تتضمن وكيلين للعبيدي فضلا عن ممثل شركة للتأمين الأمريكية في الكويت.

وصدر الحكم عن محكمة تختص بالنظر في القضايا التي تُرفع ضد وزراء في الحكومة.

كما ذكرت المحكمة أن المتهمين تسببوا في أضرار مالية لوزارة الصحة، لعدم عرضهم التعاقد مع الشركة الأمريكية على الجهات الرقابية، بعد تغيير قيمة الفائدة لمصلحة الشركة.