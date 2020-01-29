حقيقة وجود إصابات بفيروس "كورونا" في الكويت

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن مصادر صحية، تأكيدها التزام دولة الكويت بالاتفاقيات الدولية مع منظمة الصحة العالمية في الإبلاغ عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد إن وجدت.

وأشارت المصادر الصحية، إلى أن "دولة الكويت لم تسجل حتى اللحظة أي حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد، في أي من مناطق البلاد بما فيها مستشفى العدان التي وصلت بعض الاستفسارات بشأنه".

ودعت المصادر إلى "عدم الالتفات إلى الشائعات والرجوع الى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة".

كما دعت إلى "توخي الدقة في نقل المعلومة سيما أن أعراض الفيروس تتشابه مع أمراض فيروسية أخرى وهو ما تأخذه الجهات المختصة بالاعتبار".

وكانت سلطات الصين قد أبلغت في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن اندلاع الالتهاب الرئوي غير المعروف في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد. وجرى الإعلان عن رصد حالات خارج حدود الصين، في هونغ كونغ، ماكاوـ تايوان، كوريا الجنوبية، تايلاند، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، فيتنام، سنغافورة، نيبال، فرنسا، أستراليا، ماليزيا وألمانيا.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس إلى 132، اليوم الأربعاء، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين– 6057 شخصاً، تم شفاء 110 منهم وخروجهم من المستشفى. ومددت الحكومة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. وأغلقت المزيد من الشركات الكبرى أبوابها أو طلبت من الموظفين العمل من منازلهم في محاولة للحد من انتشار المرض.