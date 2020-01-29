من هي "المعلمة" التي يبحث عنها محمد بن راشد

ونشر محمد بن راشد على حسابه على "تويتر"، صباح اليوم، الأربعاء، تغريدة جديدة مصحوبة بفيديو لمعلمة إماراتية تستقبل الطلبة الصغار في ساحة المدرسة مع بداية اليوم الدراسي، بالابتسامة والمودة.

وأكدت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم، الأربعاء، أن محمد بن راشد أكد أن المعلمة تستقبل الطلاب وتدعوهم للسعادة والاستمتاع بيومهم الدراسي، ما أثار حراكاً واسع النطاق بين رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن المعلمة.

محمد بن راشد: بداية يوم دراسي في الامارات ... البداية تكون مختلفة عندما تكون مع مدرّسة تحمل روحا جميلة ... وكلمة طيبة ... وابتسامة صادقة .. وتفاؤلا وطاقة ايجابية حقيقية تبثها لأبنائها وأحبابها الطلبة ... نبحث عنها لمن يعرفها ؟@HHShkMohd #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/F1Os4uMFz3 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 29, 2020

وتواصلت "الإمارات اليوم" مع المعلمة، وتبين أنها تدعى، شيخة محمد حسين النعيمي، تعمل أخصائية اجتماعية في مدرسة عالية للحلقة الأولى بمدينة العين، حيث أكدت أنها فوجئت بانتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنها لم تكن تتوقع مطلقاً أن يصل الفيديو للشيخ محمد بن راشد، ويغرد للسؤال عنها.

وأشارت المعلمة الإماراتية إلى أنها تعمل في التربية والتعليم، منذ 19عاما، ويومياً تبث فيديوهات تحفيز للطلبة بناء على طلب أولياء الأمور، حيث أنها ترى أن مهنة التعليم لا تقتصر على التدريس الأكاديمي فقط، ولكنها مسؤولة عن بناء شخصية الطالب في كافة الجوانب، كما أوضحت أنها غير متزوجة، وكرست حياتها للعمل في التربية والتعليم، حيث تعتبر جميع طلبة المدرسة أطفالها.

وأثنت المنصوري على مشاعر الأبوة التي يكنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لأبنائه المواطنين، والرعاية الكريمة التي يحرص سموه، رغم انشغالاته، على أن تشمل الجميع، من أجل توفير الحياة الطيبة والعيش الرغيد والرفاهية والسعادة الدائمة لكل أبناء الوطن.

وأكدت النعيمي على صفحتها بموقع "تويتر"، أن هدفها تخريج جيل متسلح بالأخلاق والقيم التربوية الإسلامية، تعتز وتفتخر بهويتها الإماراتية، متفانية في خدمة وطنها بكل إخلاص، ووفاء ومحبة، وتضحية.

ورصدت "الإمارات اليوم" تلقي المعلمة يومياً على حسابها بـ "تويتر" عشرات التعليقات من طلبة قامت بتدريسهم في السابق، يشيدون بها وبأخلاقها وما زرعته داخلهم من ثقة وتفاؤل، حيث يؤكد الجميع أنهم لم ينسوها يوماً ودائما ما يتذكرون كلماتها عند شعورهم بالضيق أو مواجهة أي تحدي.