"المصالحة الروسي": الجيش السوري يقوم بهجمات مضادة لهزيمة المسلحين في إدلب

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء يوري بورينكوف، أن الجيش السوري، قام بعمليات هجومية مضادة لهزيمة المسلحين في ضواحي مدينتي حلب وإدلب، مؤكدا على عدم إصابة المدنيين بأي جراح.

موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس مركز المصالحة الروسي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "ردا على العدوان الإرهابي، شنت قيادة الجمهورية العربية السورية هجوما مضادا لهزيمة الجماعات المتطرفة المتمركزة في الضواحي الغربية في حلب، وكذلك في مدينتي معرة النعمان وسراقب بمحافظة إدلب".

وأضاف بورينكوف: "لم يتأثر المدنيون والبنية التحتية للمدنية. وحتى المنظمات غير الحكومية المتحيزة، مثل المرصد السوري لحقوق الإنسان، اضطرت إلى الاعتراف بهذه الحقيقة".