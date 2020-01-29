رئيس مجلس الأمن الدولي: ننتظر اعتماد قرار يعزز نتائج قمة برلين بشأن ليبيا

أعلن مندوب فيتنام الدائم لدى الأمم المتحدة، دانغ دين كوي، اليوم الأربعاء، الذي يرأس مجلس الأمن الدولي، أنه بانتظار اعتماد سريع لقرار يعزز نتائج قمة برلين بشأن ليبيا.

الأمم المتحدة – سبوتنيك . قال دانغ دينغ كوي في إجابة عن سؤال حول ما إذا كان يمكن اعتماد قرار يوم غد الخميس: "نتوقع ذلك. أعتقد أن المشاورات لا تزال جارية، ونحن نمارس عملنا بسرعة".

وأضاف دانغ دينغ كوي: "لقد قمنا بإعادة جدولة الاجتماع ليوم غد".

هذا وكان من المقرر بحث الأزمة الليبية في مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء.

وأعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، يوم الإثنين المنصرم، أن بلاده تواصل العمل على اعتماد قرار في مجلس الأمن الدولي، يثبت مبادئ تسوية النزاع في ليبيا، التي اعتمدت في برلين، بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني.

واستضافت العاصمة الألمانية، برلين، في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، مؤتمراً دولياً حول ليبيا بمشاركة قادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

وأصدر المشاركون بياناً ختامياً دعوا فيه لتعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وجاء مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج.