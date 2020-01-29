بعد إعلان "صفقة القرن"... نتنياهو يزور دول أفريقية الاثنين المقبل

كشفت صحيفة عبرية النقاب عن نية رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زيارة دولة أفريقية، الاثنين المقبل.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، الأربعاء، أنه بعد زيارة الولايات المتحدة الأمريكية للإعلان عن "صفقة القرن" ، وزيارة روسيا لعودة المواطنة الإسرائيلية، نعاما يسسخار، يزور نتنياهو دولة أوغندا، يوم الاثنين المقبل.

وأكدت الصحيفة أن نتنياهو زار مؤخرا عدة دول، منها الهند وبولندا والبرتغال وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

سبق وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، عن بنود وتفاصيل "خطة السلام" الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، وتضمنت هذه الخطة العديد من البنود الاقتصادية، التي وصفها ترامب أنه من شأنها تمكين الشعب الفلسطيني من بناء مجتمع فلسطيني مزدهر وحيوي.

وكان ترامب قد نشر الخريطة، وعلق عليها باللغة العربية: هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية.