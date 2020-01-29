دعوة روسية لحكومة كردستان العراق للمشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي

سلّم مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، دعوة رسمية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية بوقت لاحق من العام الجاري.

بغداد - سبوتنيك. وذكرت حكومة إقليم كردستان، في بيان اليوم الأربعاء، "المبعوث الروسي وجه دعوة رسمية لرئيس حكومة إقليم كردستان للمشاركة في المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ"، وذلك خلال لقائهما اليوم في أربيل.

وأوضح البيان أن الجانبين "اتفقا على أهمية تهدئة الأوضاع في العراق وسوريا"، وشددا على تنسيق الجهود لمواجهة تحديات الإرهاب ولاسيما تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، إلى جانب التأكيد على الدور المحوري لإقليم كردستان في استقرار المنطقة".

وسلط الجانبان، خلال اللقاء، الضوء على آخر تطورات الوضع في الساحة العراقية والمنطقة، وكذلك تباحثا في سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان العراق وروسيا.

ونقل نائب وزير الخارجية الروسية، تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق.

ومنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي يعد حدثاً اقتصاديا دولياً ينظم سنوياً في مدينة سان بطرسبورغ الروسية منذ عام 1997.

ويحظى المنتدى بأهمية كبيرة كونه فرصة جيدة لإبرام العديد من الاتفاقيات والصفقات وتوقيع مذكرات ‏التفاهم بين كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية بالإضافة إلى جلسات المناقشة التي ‏تتناول مختلف التوجهات الاقتصادية.