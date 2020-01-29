قرار من الجيش الإسرائيلي عقب إعلان "صفقة القرن"

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، تعزيز قواته في الضفة الغربية وعلى الحدود مع قطاع غزة، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط.

وذكر بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي "وفقا لتقييم الوضع القائم بشكل مستمر في جيش الدفاع الإسرائيلي، فقد تقرر تعزيز القوات في يهودا والسامرة وغزة".

بحسب ترامب ونتنياهو، فإن " صفقة القرن " ستعترف بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية.

وأكد الجانبان أن "إسرائيل ستعرض ولأول مرة خريطة بالأراضي التي ستقدمها مقابل السلام، وأن إسرائيل لن تقدم أي تنازلات تلحق الأذى بأمنها".

ولفت الجانبان إلى أن "الأراضي المخصصة لفلسطين لن يقام عليها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات، وخلال هذه الفترة سيجري دراسة الاتفاق" إضافة إلى "نزع السلاح من قطاع غزة ووقف أنشطة حركة حماس والجهاد الإسلامي، واعتراف الفلسطينيين بدولة إسرائيل، مع حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين خارج نطاق دولة إسرائيل".