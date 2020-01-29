فيديو... لحظة إصابة مراسلة قناة "أر تي" في انفجار بسوريا

تعرضت مراسلة قناة "أر تي" في سوريا، وفاء شبروني، لإصابات خطيرة، اليوم الأربعاء، في محافظة إدلب، أثناء تصوير مخزن للأسلحة تركه الإرهابيون بعد انسحابهم من مدينة معرة النعمان.

وجاء في بيان أصدرته قناة "RT" الروسية اليوم: "أصيبت مراسلتنا في سوريا، وفاء شبروني، بإصابات خطيرة في محافظة إدلب، حينما كانت مجموعة العمل تقوم بتصوير أحد مخازن الأسلحة، التي تركها المسلحون بعد انسحابهم من مدينة معرة النعمان. ووفقا للمعلومات الأولية، فقد انفجرت إحدى القذائف أثناء التصوير".

وأشار البيان إلى أنه وفقا لبيانات سائق السيارة التي تستخدمها القناة، المراسلة على قيد الحياة وجاري نقلها من مستشفى مدينة خان شيخون إلى إحدى المستشفيات الحكومية بمدينة حماة.

وأوضحت القناة أن شبروني تعرضت لإصابات في الوجه وتهتك بالأنسجة الرخوة في الوجه والفكين، كما أصيب جسدها ببعض الشظايا.

وأعلن الجيش السوري، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، السيطرة على عدة قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي بينها معرة النعمان.

وكان الجيش السوري استأنف عملياته العسكرية في الجبهة الشمالية للبلاد منذ أسبوع تمكن فيها من استعادة السيطرة على قرى وبلدات استراتيجية أهمها معرة النعمان ووادي الضيف.